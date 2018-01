ENTREVISTA-Kate Beckinsale volta a fazer drama em 'Snow Angels' Kate Beckinsale já fez diversos tipos de papéis desde que começou na TV britânica, nos anos 1990. Já protagonizou épicos como "Pearl Harbor" e filmes de orçamento menor como "Snow Angels". "Snow Angels" está chegando aos cinemas agora, nos Estados Unidos, mais de um ano depois de fazer sua estréia no Festival Sundance. O filme, em que Beckinsale é uma mãe solteira e cheia de problemas chamada Annie, marcou o retorno da atriz aos dramas. Beckinsale, 34 anos, conversou com a Reuters sobre o filme, sua carreira e a maternidade. PERGUNTA: Por que este papel em especial, num filme independente pequeno, depois de atuar recentemente em filmes maiores de Hollywood? RESPOSTA: Foi um papel trágico e diferente, mas não melodramático. David (Gordon Green, o roteirista e diretor) presta atenção ao absurdo da vida mesmo numa situação muito pesada, e acho que isso é algo que não se vê com frequência. E a jornada de Annie é tão realista, mas tão intensa. P: Parece que você gosta de fazer papéis muito diferentes, em lugar de representar o mesmo personagem em filmes diferentes. R: Procurei fazer isso desde o início. Comecei com Shakespeare e filmes britânicos, e as pessoas pensavam "ela é inglesa, não poderá fazer uma americana". Então fiz "Os Últimos Embalos da Disco" e "A Viagem". Depois fiz "Pearl Harbor", e disseram "ela faz filmes de época. Ela é muito frágil. Não dá para imaginá-la sendo durona". Então fiz "Anjos da Noite -- Underworld". E disseram: "Ela é superdurona!". É irritante. Parece que as pessoas têm memória curta. Ao mesmo tempo, isso mantém você desperta, sendo desafiada. P: Como você acha que mudou como atriz, com a passagem dos anos e desses papéis diversos? R: A maior mudança foi fazer "Underworld", porque foi tão totalmente o oposto do que eu tinha feito até então. Aquilo me deixou um pouco mais aberta a todas as possibilidades. E acho que me levou a querer fazer as escolhas mais ousadas possíveis. P: A última vez em que conversamos foi em 2001, por causa de "Pearl Harbor". Você poderia ter feito o papel de Annie, de "Snow Angels", naquela época? Pergunto porque é um personagem tão complexo. R: Emocionalmente, acho que sim. Senti como se minha pele tivesse sido arrancada assim que tive uma filha (Beckinsale teve uma filha, Lily, em 1999). Passei a ser sensível a tudo. Para um ator, isso é ótimo. P: Sendo mãe, e em vista das coisas pelas quais Annie passa, qual foi o impacto disso quando você voltou para casa? R: Fiquei feliz por meu marido e minha filha estarem ali, por eu poder deixar o filme para trás, voltar para casa e ter todo o mundo ali na minha vida. P: Você parece gostar de trabalhar, já que trabalha muito. R: É espantoso que às vezes você é paga para fazer algo que sente que teria que fazer de qualquer maneira...Eu me sinto melhor quando estou trabalhando.