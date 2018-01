ENTREVISTA-Curiosidade e orgulho movem Daniel Day-Lewis Daniel Day-Lewis é um dos maiores atores de sua geração, celebrizado por papéis diversos que vão desde o de uma vítima de paralisia cerebral, em "Meu Pé Esquerdo" (que lhe valeu um Oscar), até o que faz em "Sangue Negro", nos cinemas neste momento. Este último filme traz o ator britânico, de 50 anos, como um explorador de petróleo do início do século 20, Daniel Plainview, que enriquece tremendamente, mas paga um preço pessoal por isso que afeta sua alma. Day-Lewis é conhecido por mergulhar profundamente em seus papéis, mas, em entrevista à Reuters, mostrou-se espirituoso e brincalhão ao falar sobre seu trabalho, seu novo filme, a vida com sua mulher, a roteirista e diretora Rebecca Miller, e as tatuagens que tem nos braços. P: Já se passaram dois anos desde que o vimos em "A Balada de Jack e Rose", que foi escrito e dirigido por Rebecca. O que você vem fazendo desde então? R: Estive trabalhando. Levamos três anos para fazer este filme ("Sangue Negro"). Dois anos de preparação, quatro ou cinco meses de filmagens e um ano fazendo a edição. P: Conversei com Paul Thomas Anderson, o roteirista e diretor de "Sangue Negro", e ele disse que você e ele colaboraram estreitamente no roteiro e no desenvolvimento do personagem de Daniel Plainview. R: Paul não precisou de ajuda com o roteiro. Tendo decido trabalhar juntos, passamos meses e meses discutindo o personagem de Daniel. Posso passar dez anos fazendo um filme, se o tema me interessa. É preciso limitar as filmagens, porque não é possível garimpar mais que um certo tanto em nós mesmos. Mas o período de preparação é um período de alimentação. P: O que você fez ao longo de três anos para preparar e realizar o filme? R: É difícil dar uma resposta específica. Mas cada parte do trabalho exige que você imagine um mundo, e então tente entender aquele mundo através dos olhos e da experiência de um ser humano que não é você. P: Como, então, é o mundo visto pelos olhos de Daniel Plainview em "Sangue Negro"? R: Existe uma parte dentro de nós que ainda é realmente animalesca. Se você colocar qualquer ser humano em certas circunstâncias, você praticamente o reduzirá a um estado de selvageria primitiva, se for isso o que a pessoa precisa para sobreviver. Parte do trabalho que é recompensador consiste em romper as cercas dentro das quais vivemos e explorar áreas que somos obrigados a manter refreadas. Brincar naquele lamaçal pode ser uma coisa que traz alegria. P: No meio do filme, Plainview faz um discurso sobre a raiva, a competitividade e o que o move. O que move Daniel Day-Lewis a dar o melhor de si? R: A curiosidade. O orgulho. Orgulho, porque quase sempre sinto orgulho por estar fazendo o trabalho que realizo naquele momento. Há, também, o outro tipo de orgulho, o de não querer parecer um idiota. Isso também ajuda. P: A resposta deixa implícito que você tem que assumir grandes riscos. Dizem que os grandes riscos trazem grandes recompensas. R: É preciso assumir grandes riscos, sim. Mas sempre que uso esse termo com relação ao que faço, eu penso: 'Qual seria a pior coisa que poderia me acontecer nessa profissão?' Sabe, o pior que poderia acontecer é você ficar com cara de idiota. Não sei se isso é realmente assumir um risco. É um risco de brincadeira, por assim dizer. P: Observei as tatuagens em seus braços. São mãos. Elas representam alguma coisa em particular? R: Sim, representam. Essas são as mãos de meus filhos. Esta (apontando) é a mão de meu filho de 12 anos. Ele tem a mão menor. Depois disso, os filhos de 9 e 5 anos.