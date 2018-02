ENTREVISTA-Astro de 'Homem-Aranha', Garfield não quer outro blockbuster

O novo Homem-Aranha recomeça a série de três filmes iniciada em 2002 estrelada por Tobey McGuire. A trilogia dirigida por Sam Raimi rendeu em torno de 2,5 bilhões de dólares nas bilheterias para seus criadores da Marvel Studios e a distribuidora Sony Pictures Entertainment.

Nascido em Los Angeles e criado na Grã-Bretanha, Garfield, de 28 anos, era pouco conhecido nos Estados Unidos quando foi escalado como Peter Parker, o Homem-Aranha, em julho de 2010. Mas ele mostrou seu talento no filme sobre o Facebook "A Rede Social" naquele ano e, este ano, foi indicado para o prêmio Tony, da Broadway, por "Death of a Salesman".

Dirigido por Marc Webb, "O Espetacular Homem-Aranha" arrecadou 50,2 milhões de dólares em 13 países em toda a Ásia no fim de semana passado e fez sua estreia norte-americana na terça-feira. O filme chega ao Brasil no fim de semana.

Garfield falou à Reuters sobre seu papel vestindo o famoso traje azul-e-vermelho do Homem-Aranha.

Pergunta: Este é seu primeiro blockbuster...

Resposta: "E tomara que seja o ultimo."

P: Sério?

R: "Eu não preciso fazer algo assim tão grande de novo. Esse é um papel de visão. Há poucos desses papéis que me tirariam de casa e o Homem-Aranha foi um que me fez pensar: 'tenho que ser o Homem-Aranha, porque ele é meu favorito'. Ele é o meu favorito desde que eu tinha três anos."

P: É um papel que muda a carreira. O que você gosta disso e o que você não gosta?

R: "Eu gosto de me sentir como se as pessoas pedissem para você fazer as coisas porque você é o cara certo para a história ou o papel, ao invés de fazer algo pelo dinheiro. Essa coisa toda de estrela do cinema é algo da qual eu não tenho loucura de seguir porque é transitório e meio que baseado em nada."

P: Você se preocupa em ficar rotulado ao papel?

R: "Homem-Aranha é Homem-Aranha. Não importa quem vista o traje. As crianças não passam pelo cartaz em Nova York dizendo 'Oh meu Deus, é aquele ator britânico Andrew Garfield!'. Elas pensam 'Oh meu Deus, é o Homem-Aranha!'. Então eu me sinto livre dessa forma."

P: Você pediu conselhos a alguém enquanto se preparava para o papel?

R: "Na verdade não. Eu falei com o Tobey (Maguire), mas na verdade não conversamos sobre isso... Passamos um pouco pelo assunto e ele meio que falou 'apenas aproveite, cara' e 'estou muito feliz que você vai fazer isso'. Falamos sobre a produtora dele um pouco e sobre a vida."

P: Como foi vestir o traje pela primeira vez?

R: "Assustador. Terrível. É Spandex - quem quer usar spandex alguma vez na vida? Ninguém. Mas você tem que usar, tem que encontrar confiança, então eu usei. E eu olhei todos esses atletas que têm confiança em seus corpos e eles têm uma leveza sobre isso, como (Cristiano) Ronaldo e Muhammad Ali.... essa sensação de orgulho e confiança e agilidade e falta de preocupação com o corpo que é necessária para usar spandex."

P: Fazer ginástica quando criança ajudou na hora das acrobacias?

R: "Ajudou. Isso me deixou muito animado porque eu sempre fui uma pessoa muito física e fico feliz quando estou na prancha de surfe ou no snowboard ou escalando uma parede."

P: Peter Parker anda de skate no filme. Você teve alguma coisa a ver com isso?

R: "Foi minha ideia o Peter andar de skate e eles foram generosos em permitir. A sequência de skate foi um acréscimo da qual eu me orgulho."