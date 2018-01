Entrega do Oscar é antecipada com festas na cidade Hollywood é pura festa e cada estúdio bajula seus candidatos antes que a cerimônia do Oscar os separe entre vencedores e vencidos no próximo domingo. Os espectadores foram convidados ao teatro Kodak de Los Angeles, de onde será transmitida a 78.ª edição da entrega do Oscar. De casa, os fãs do cinema também poderão assistir ao desfile de candidatos e outros famosos pelo tapete vermelho, como os intérpretes de O Segredo de Brokeback Mountain, o filme favorito, e o galã George Clooney, que concorre ao Oscar em três categorias - melhor ator coadjuvante por Syriana - A Indústria do Petróleo e melhor diretor e melhor filme por Boa Noite e Boa Sorte. Até lá, Hollywood vive em clima de festas tendo alguns dos candidatos como homenageados. Quinta-feira Charlize Theron, candidata ao Oscar de melhor atriz por Terra Fria, foi o centro das atenções em uma festa do grupo beneficente Amped for Africa. Em lugar de festas grandes, a Universal, a Focus e a Warner Bros optaram por celebrações menores para os candidatos, suas famílias e seus amigos. E, claro, nada de imprensa. Foi o caso do jantar oferecido na quinta-feira pelos pais de um dos candidatos, o jovem Jake Gyllenhaal, aos seus colegas de O Segredo de Brokeback Mountain. Até Phillip Seymour Hofman, indicado ao Oscar de melhor ator por Capote foi convidado, em uma demonstração de camaradagem e amizade em meio ao nervosismo. As luzes dos flashes e a atenção da imprensa ficam para a cerimônia do Oscar, o tapete vermelho e a maior festa de todas, o Baile dos Governadores. Trata-se do jantar oferecido pela Academia a seus convidados, apresentadores e candidatos, um passo obrigatório para todos os que têm a ver com a cerimônia, embora só sirva para provar as estatuetas de chocolate e sair em busca de novos rumos. De todas as festas a seguir do Oscar, a mais famosa é a da revista Vanity Fair no restaurante Morton de Beverly Hills. A imprensa estará presente em peso, mas o número de convidados será restrito. Este ano, a novidade entre as festas é a organizada pela revista US Weekly. Mas parece improvável que as estrelas mais famosas de Hollywood, como a atriz Jennifer Aniston, participem da festa, lotada de fotógrafos ansiosos por declarações. Estas celebridades são esperadas na festa do agente Patrick Whitesell em Endeavor, que prometeu intimidade e um espaço livre de imprensa e fotógrafos.