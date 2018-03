'Entre Idas e Vindas', 'Tarzan' e os 'Caras Legais' estão entre as estreias da semana

É raro mas, nesta quinta, 21, todos os novos filmes que chegam ao circuito são obras de qualidade estética indiscutível. O público poderá preferir a ação (Dois Caras Legais), o humor (Chocolate) e até a grande aventura à moda antiga que é o Tarzan de David Yates. Mas é bom não perder de vista os nacionais. E não é que Ingrid Guimarães acerta o tom como atriz dramática em Entre Idas e Vindas? E Anna Muylaert ? Por polêmica que seja a afirmação, a diretora homenageada no Festival Latino deste ano vai um passo à frente de Que Horas Ela Volta? na sua tentativa de investigar/compreender o Brasil em Mãe Só Há Uma . E se você se emocionou com Regina Casé na cena da piscina, no filme anterior, aguarde pelo desfecho do atual. O cinema, benza a Deus, é uma coisa maravilhosa. E pode ser um antídoto poderoso contra a crise.

Chocolate

(Chocolat, França/2016, 120 min.) – Drama. Dir. Roschdy Zem. Com Omar Sy, James Thiérrée, Thibault de Montalembert.

A vida do primeiro negro a se converter em artista de circo na França do século 19. Como todo filme do diretor Zem, Chocolate, seu nome artístico, forma uma dupla e ambos, o parceiro e ele, desenvolvem uma relação ambígua, de amor e ódio. O espectador que vir o filme atraído pela persona de Omar Sy, o astro de Intocáveis, vai descobrir a arte de James Thierré, que encenou os números de picadeiro (e o próprio Zem reconhece que foi quase um codiretor). Thierrée é neto de Charles Chaplin, filho de sua filha Victoria e de Jean-Baptiste Thierrée, criador do Novo Circo. 12 anos.

Um Dia Perfeito

(Un Día Perfecto, Espanha/2015, 106 min.) – Drama. Dir. Fernando León de Aranoa. Com Benicio Del Toro, Tim Robbins, Olga Kurylenko e Mélanie Thierry. Na Guerra dos Bálcãs, um grupo de ajuda humanitária tenta remover um corpo de um poço. Sem isso, o abastecimento de água na região estará ameaçado de contaminação. Mas quem disse que eles encontram a corda necessária para executar a tarefa? Como em seu aclamado longa Segunda-Feira ao Sol, o espanhol Aranoa confirma sua personalidade singular. Trata temas graves – lá, o desemprego, aqui, o horror da guerra – com ironia. 14 anos.

Dois Caras Legais

(The Nice Guys, EUA/2016, 116 min.) - Comédia. Dir. Shane Black. Com Ryan Gosling, Russell Crowe e Margaret Qualley. Nos anos 1970, dois detetives de Los Angeles investigar o desaparecimento de uma atriz pornô. Gosling, Crowe e o diretor Black reinventam os filmes de ação de duplas, e com pegada humorística. Boa diversão, mas, se você viu o trailer, reconhecerá as melhores piadas.

Entre Idas e Vindas

(Brasil/2014, 95 min.) – Comédia. Dir. José Eduardo Belmonte. Com Fábio Assunção, Ingrid Guimarães, Alice Braga, Rosanne Mulholland, Carolina Abras, João Assunção.

Quatro amigas caem na estrada e dão carona para um homem e seu filho. As idas e vindas do amor, um belo filme sobre perdão. Ingrid Guimarães muda o registro - o filme não é um de seus blockbusters de humor – e se revela nossa mais nova melhor atriz dramática. Mas é, como ela diz, um drama ‘leve’. 12 anos.

A Lenda de Tarzan

(The Legend of Tarzan, EUA/2016, 110 min.) – Aventura. Dir. David Yates. Com Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson e Djimon Hounson.

Na pegada de Greystoke, a Lenda de Tarzan, o Rei da Selva, de Hugh Hudson, o diretor Yates – dos melhores filmes da saga de Harry Potter – mostra o herói dos livros de Edgar Rice Burroughs como um homem dilacerado por conflitos internos. Na trama, Lord Greystoke volta à selva para impedir que o Capitão Rom forme Exército de mercenários para escravizar o Congo. Ele viaja nas lembranças e tem de se acertar com o meio-irmão macaco e com o chefe nativo cujo filho matou. Uma grande bela aventura clássica, com cenas deslumbrantes e um casal, Alexander Skarsgard e Margot Robbie, de cortar o fôlego. O primeiro encontro dos dois já é a cena erótica do ano. 12 anos.

Life – Um Retrato de James Dean

(Life, EUA-Reino Unido-Canadá/2015, 111 min.) – Drama. Dir. Anton Corbijn. Com Robert Pattinson, Dane DeHaan, Ben Kingsley.

Fotógrafo e cineasta neerlandês, Corbjin tornou-se conhecido com Control, sobre o vocalista da Joy Division, Ian Curtis. Aqui, ele se volta para outra figura lendária, James Dean, mostrando como o fotógrafo Dennis Stock, da revista Life, esculpiu o mito. Jimmy Dean ainbda não era ninguém quando Stock o clicou e bancou na capa da mais famosa revista norte-americana da época. O resto é história. Robert Pattinson, da saga Crepúsculo, faz o fotógrafo. Ele poderia ter se acomodado na figura de astro jovem, mas tem ousado, e no cinema de autor. 14 anos.

Mãe Só Há Uma

(Brasil/2016, 82 min.) – Drama. Dir. Anna Muylaert. Com Naomi Nero, Matheus Nachtergaele e Dani Nefussi.

Depois de Que Horas Ela Volta?, que retomava a relação entre empregada e patroa como extensão dos seculares conflitos entre casa grande e senzala, a diretora Anna Muylaert – homenageada deste ano do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo – segue interpretando o Brasil. Baseada na história de Pedrinho, garoto de Brasília que foi roubado da maternidade nos anos 1980, ela conta a história de Pierre, e de como ele é localizado e entregue à família biológica, anos mais tarde. Happy end? Que nada, agora é que começa o horror. Nas redes sociais, ‘Mãe’, no cartaz do filme, foi substituída por ‘Dilma’ e o meme tem tudo a ver com o retrato que a diretora faz do Brasil sequestrado pela classe média alienada e conservadora. Um filme tanto mais polêmico porque Pierre é o que se chama de ‘gender fluid’. Pinta as unhas, veste roupas de mulher sem ser gay e tudo isso exaspera o pai biológico. Num momento em que os filmes ‘médios’ brasileiros não atraem o público, obras como Mãe Só Há Uma e Entre Idas e Vindas encerram grandes desafios. Vale a ver ver, mas o público verá? 16 anos.

