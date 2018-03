Entre as novidades do Oscar, a 16.ª indicação de Meryl Streep Meryl Streep e Penélope Cruz pisam no tapete vermelho pelo segundo ano consecutivo, Kathryn Bigelow pode ser a primeira mulher a vencer um Oscar como melhor diretora, Up - Altas Aventuras é o segundo longa de animação a disputar a categoria principal. E por aí vai...