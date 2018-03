Entre as estreias da semana, 'Exterminador do Futuro' e 'Belas e Perseguidas', confira

O crítico Luiz Carlos Merten, do Caderno 2, comenta as estreias da semana, que tem caras bem conhecidas, como Resse Whiterspoon, Sofia Vergada, Arnold Schwarzenegger, entre outros. Confira o que ele diz sobre cada filme, veja trailers, escolha o de sua preferência e boa diversão.

Belas e Perseguidas

Pode ser mera coincidência, mas na semana em que as delações premiadas viraram tema polêmico no País, estreia a comédia de Anne Fletcher que não deixa de abordar o assunto. Reese Whiterspoon, como policial esforçada, mas desastrada, deve proteger Sofia Vergara, cujo marido vai depor contra um chefão do crime. Quando dá tudo errado, as duas caem na estrada e só têm uma à outra. Impossível não se divertir quando a sexy Sofia ensina Reese a ser... mulherzinha.

O Exterminador do Futuro: Gênesis

No quinto filme da série, que também é a nova ficção científica de Alan Taylor, que dirigiu o segundo Thor, Arnold Schwarzenegger vira coadjuvante na história do Terminator. Jai Courtney viaja do futuro para proteger Sarah Connor, e você nem vai acreditar quem é o novo vilão da trama. O filme conta a história de amor do casal (Jai e Emilia Clarke) e os dois, mais o Exterminador, velho mas não obsoleto, ainda têm de salvar o mundo.

Jornada ao Oeste

Um dos grandes do cinema de autor, Tsai Mng-liang é a alternativa para quem não quiser ver os blockbusters em cartaz. Moge oriental ganha discípulo nas ruas de Marselha. ee Kang-sdhermng, ator fetiche do diretor de Taiwan, contracena com o alter ego do francês Leos Carax, Denis Lavant. Só o elenco já torna o programa obrigatório.

Kiriku, os Homens e as Mulheres

Michel Ocelot e seu pequeno Kiriku revisitam o folclore africano. Uma ótima alternativa às animações mainstreams como Divertida Mente e Minions.

Os Olhos Amarelos dos Crocodilos

Poderia ser um novelão - duas irmãs rivais -, mas diretora Cécile Telerman e as atrizes Julie Depardieu e Emanuelle Béart capricharam e o resultado é muito atraente. Irmã historiadora escreve livro creditado à outra. sucesso é tão grande que o editor pede uma sequência. E agora?

Meu Passado Me Condena 2

O novo filme da franquia leva Fásbio Pòrchart, Miá Mello e a diretora Júlia Rezende até Portugal. Serie de TV, filme, peças, livro, filme de novo. E agora o circuito é ainda maior - 600 salas. Porchat prometeu arrebentar com o Exterminador. Nas verdade, usou um verbo - de cunho sexual - mais forte. Vai conseguir? E você, já está na fila para ver?

Meu Verão na Provença

(Avis de Mistral, França/2014, 105 min.) - Drama. Dir. Rose Bosch. Com Jean Reno, Anna Galiena, Chloé Jouannet. Três irmãos, Lea, Adrian e Theo, nascido surdo, vão para a Provença passar as férias com seu avô, Paul, que nunca conheceram por causa de uma briga de família. Durante a temporada, que começa logo após a separação dos pais dos garotos, netos e avós vivem um choque de gerações. 16 anos. Caixa Belas Artes, Cinesala, Espaço Itaú Augusta.

Um Pouco de Caos

Alan Rickman dirige e interpreta, mas Kate Winslet e Stanley Tucci são protagonistas da história que se passa na corte de Versalhes, sob Luis XIV. Um arquiteto e uma paisagista se envolvem enquanto desenvolvem um monumento nos jardins do rei.

