'Ensaio sobre a Cegueira' abrirá Festival de Cannes Fernando Meirelles, de "Cidade de Deus", vai abrir o Festival de Cinema de Cannes deste ano com o filme "Ensaio sobre a Cegueira", baseado no livro de mesmo nome de José Saramago, disseram os organizadores do evento. No longa-metragem, Julianne Moore é a única pessoa capaz de enxergar em uma cidade onde todos são misteriosamente cegos. Este é o segundo filme de Meirelles falado em inglês -- o primeiro foi "O Jardineiro Fiel". Os organizadores também disseram que "Two Lovers", de James Gray e com Joaquin Phoenix e Gwyneth Paltrow, e "Entre les Murs" ("Entre Muros"), do francês Laurent Cantet, também estarão na competição principal, assim como "Ensaio". Na semana passada, os organizadores anunciaram outros indicados para a competição. Walter Salles e Daniela Thomas estavam na lista, com seu novo filme, "Linha de Passe". A Palma de Ouro de melhor filme será apresentada por Robert de Niro. O ator também está na comédia "What Just Happened", de Barry Levingon, com Bruce Willis e Sean Penn, presidente do júri. O filme encerra o festival, que acontece entre 14 e 25 de maio. Veja a lista completa dos filmes em competição na 61a edição do maior festival de cinema do mundo. * "Ensaio sobre a Cegueira" -- Fernando Mereilles (Brasil) * "Entre les Murs" -- Laurent Cantet (França) * "Two Lovers" -- James Gray (EUA) * "Uc Maymun" -- Nuri Bilge Ceylan (Turquia) * "Le Silence de Lorna" -- Jean-Pierre e Luc Dardenne (Bélgica) * "Un conte de Noel" -- Arnaud Desplechin (França) * "The Changeling" -- Clint Eastwood (EUA) * "Adoration" -- Atom Egoyan (Canadá/Egito) * "Waltz with Bashir" -- Ari Folman (Israel) * "La Frontiere de L'aube" -- Philippe Garrel (França) * "Gomorra" -- Matteo Garrone (Itália) * "24 City" -- Jia Zhangke (China) * "Synecdoche, New York" -- Charlie Kaufmann (EUA) * "My Magic" -- Eric Khoo (Cingapura) * "La Mujer Sin Cabeza" -- Lucrecia Martel (Argentina) * "Serbis" -- Brillante Mendoza (Filipinas) * "Delta" -- Kornel Mundruczo (Hungria) * "Linha de Passe" -- Walter Salles, Daniela Thomas (Brasil) * "Che" -- Steven Soderbergh (EUA) * "Il Divo" -- Paolo Sorrentino (Itália) * "Leonera" -- Pablo Trapero (Argentina) * "The Palermo Shooting" -- Wim Wenders (Alemanha)