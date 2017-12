Enquetes populares apontam 'Juno' como preferido para Oscar

Se dependesse da vontade popular, quando no domingo, 24, à noite fosse aberto o envelope com o vencedor de melhor filme, o Oscar iria para a comédia juvenil Juno. Em quase todas as enquetes feitas em Los Angeles, o filme dirigido por Jason Reitman desponta na frente. O motivo é seu tom ameno ao contar a história da garota que engravida aos 16 anos e decide oferecer o futuro filho para a adoção. Veja também: Trailer de 'Juno' Especial Oscar 2008 A forma simples como a trama é narrada, a trilha sonora moderna e a interpretação de Ellen Page conquistaram o público. Uma das mais divertidas enquetes é oferecida na exposição Meet the Oscars, que acontece no shopping colado ao Kodak Theatre. Tradicional nesta época do ano, ela permite que os fãs vejam de perto as 50 estatuetas que serão entregues na cerimônia. A curiosidade é grande e enormes filas se formam na entrada. Depois de passar por um corredor que simula o tapete vermelho (nas paredes, são projetadas imagens de fotógrafos disparando seus flashes à medida que visitante caminha), é oferecida a chance de participar de uma enquete eletrônica. Terminada a votação, é possível visualizar a chance de cada filme naquele momento. Neste sábado, por volta de 13 horas locais (18 horas em Brasília), Juno abocanhava 45% das preferências. "Trata-se do filme com diálogos mais inteligentes, com personagens que fogem do estereótipo e, principalmente, absolutamente sem violência", comentou a crítica de cinema Claudia Puig, do jornal USA Today, que publicou suas preferências particulares e quem deverá realmente vencer. Segundo ela, Onde os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos Ethan e Joel Coen, é o grande favorito. "Afinal, apresenta uma história semelhante no tema a de Os Infiltrados, de Martin Scorsese, o vencedor do ano passado."