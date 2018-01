Encontro de 'Harrys': Príncipe Harry e Harry Styles se encontram em estreia de filme

Um encontro inusitado chamou a atenção do público presente na sessão de estreia de Dunkirk, novo filme do cineasta Christopher Nolan, na quinta-feira, 13, em Londres. Dois dos três 'Harrys' mais famosos do Reino Unido se encontraram por lá, o cantor Harry Styles e o prícipe britânico Harry, filho mais novo de Charles e Diana.

Dunkirk marca a estreia de Harry Styles, que ficou famoso como integrante do grupo One Direction, como ator. Ainda este ano, ele já lançou também o seu primeiro álbum solo, que leva o seu nome.

Em recente entrevista, o cineasta Christopher Nolan confessou que não conhecia o trabalho de Styles no One Direction e elogiou o novato, o comparando com a escalação de Heath Ledger para Batman - O Cavaleiro das Trevas. "O que eu vi na audição foi alguém carismático", disse o diretor ao ET Online. "Quando escalei Heath Ledger como Coringa, surgiram muitos comentários. Eu tenho que confiar no meu instinto e Harry foi perfeito para o papel."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já o príncipe Harry estava na estreia, provavelmente, porque o filme aborda em sua narrativa uma das mais importantes operações do exército britânico na Segunda Guerra Mundial, quando mais de 350 mil soldados foram resgatados com vida em meio ao ataque nazista, quando a Alemanha parecia estar à frente da guerra.

No Brasil, Dunkirk tem estreia prevista para 27 de julho.