Encontrado filme mais antigo baseado em Charles Dickens

Uma arquivista do Instituto de Cinema Britânico encontrou um filme de 1901 de apenas um minuto de duração que se trata do mais antigo filme com um personagem das obras de Charles Dickens.

Bryony Dixon estava pesquisando os primeiros filmes da China quando notou uma referência no catálogo a The Death of Poor Joe, que ela percebeu que poderia estar ligada a um personagem de Dickens em Bleak House.

Ela não esperava encontrar um filme que coincidisse com a referência no catálogo -a maioria dos filmes assim antigos não sobreviveu- e ficou "espantada" ao descobrir que o filme estava na coleção do instituto, mas com um título diferente.

A descoberta foi anunciada nesta sexta-feira, 9, pouco mais de um mês após o bicentenário do nascimento de Dickens ter sido comemorado em todo o mundo.

"É maravilhoso ter descoberto um filme raro e único tão perto do bicentenário de Dickens", afirmou Dixon. "Não apenas sobreviveu, mas é o mais antigo filme do mundo de Dickens! Está lindo e em excelente condição."

Dickens, autor de clássicos como Grandes Esperanças, Nicholas Nickleby e Oliver Twist, está entre os romancistas mais respeitados na literatura inglesa e permanece como um dos escritores mais adaptados da história.