'Encantada' leva personagens de contos de fadas para NY

Os contos de fadas já não são mais os mesmos. Encantada, que estréia nesta sexta-feira, 14, em circuito nacional, é uma tentativa de subverter o gênero trazendo para o mundo real personagens que vivem apenas na fantasia. Assim, a princesa gentil, o príncipe valente e a madrasta má interagem com gente de verdade em plena Nova York. Veja também: Trailer de 'Encantada' O longa começa com uma animação bem nos padrões Disney, em um mundo do faz-de-conta de cores suaves, traços cativantes e animais fofinhos. Nesta parte, segue-se a regra: a moça doce e solitária conhece um príncipe e acabam se apaixonando. Mas o romance atrapalha os planos da rainha que, embora não consiga envenená-la, manda a garota direto para o inferno, jogando-a dentro de uma fonte. No caso, o inferno é a própria Nova York, onde Giselle (Amy Adams, de Prenda-me Se For Capaz) vai parar. O fato de sair com um vestido de noiva de princesa de dentro de um bueiro em plena Broadway não causa muito espanto às pessoas que ali estão, pois pensam que se trata apenas de mais uma performance na cidade. Giselle é uma personagem de outro mundo perdida na agitada noite nova-iorquina. Tudo para ela é estranho, mas ela está à procura do castelo do príncipe Edward (James Marsden, da trilogia X-Men), onde irá se casar. A única pessoa que a ajuda nesta busca é o advogado Robert (Patrick Dempsey, da série de TV Grey's Anatomy). Robert estranha o comportamento da moça, mas ainda assim fica com pena. Ele também tem uma filha pequena (Rachel Covey), que sente falta da mãe, e a quem Giselle vem bem a calhar como figura materna. Enquanto tenta mandar a moça de volta para casa - embora nem saiba de onde ela é -, o advogado passa a ter problemas com sua noiva (Idina Menzel, de Rent - Os Boêmios), que está com ciúmes. Giselle não desiste de encontrar seu príncipe e acha que ele também está à sua procura. O que acaba sendo verdade, depois que Edward descobre que a moça foi mandada para outro mundo. Ele se joga dentro da mesma fonte e vai parar em Nova York, junto com um esquilo. A rainha (Susan Sarandon, de No Vale das Sombras) não gosta nada disso e manda um ajudante atrás do príncipe para impedir o reencontro dos apaixonados. Encantada" é um filme que combina comédia, musical e muita fantasia. Embora ouse subverter alguns clichês dos contos de fadas, seria esperar demais uma comédia rasgada de uma produção da Disney. Ainda assim, o longa consegue ter seus bons momentos.