'Encantada' faz mágica nas bilheterias de cinema dos EUA A comédia romântica de conto de fadas "Encantada", da Disney, cativou o público norte-americano no feriadão do Dia de Ação de Graças, que durou cinco dias, arrecadando mais de 50 milhões de dólares nas bilheterias. Estrelado por Amy Adams no papel de princesa de conto de fadas na Nova York atual, "Encantada" teria tido, segundo a Disney, a segunda maior bilheteria da história para o feriado prolongado, perdendo apenas para "Toy Story", de 1999. O produtor do filme, Barry Josephson, atribuiu a ótima performance do filme ao fato de atrair o público familiar e a sua abordagem inovadora, além da performance de Adams como princesa ingênua que precisa se virar nas ruas de Nova York. O segundo lugar nas bilheterias do fim de semana ficou com "This Christmas", sobre um reencontro familiar. O filme também superou as expectativas, vendendo 27,1 milhões de dólares em ingressos. O terceiro colocado foi o épico medieval "A Lenda de Beowulf", primeiro colocado no fim de semana passado. Tendo Angelina Jolie no elenco, o filme é uma mistura de 3D de animação e ação com atores de verdade que arrecadou 23,3 milhões de dólares no fim de semana. (Por Dan Whitcomb)