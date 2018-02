'Encantada', da Disney, lidera novamente as bilheterias dos EUA "Encantada", da Disney, teve mais um final de semana mágico nas bilheterias norte-americanas do fim de semana, mas o total das vendas de ingressos em geral sofreu a queda que tradicionalmente segue o feriado prolongado do Dia de Ação de Graças. Com Amy Adams no papel de princesa de quadrinhos que ganha vida nas ruas de Manhattan, "Encantada" vendeu cerca de 17 milhões de dólares em ingressos entre sexta-feira e domingo, liderando as bilheterias pelo segundo fim de semana. Desde que chegou aos cinemas, em 21 de novembro, tendo a segunda maior estréia da história no feriadão do Dia de Ação de Graças, "Encantada" já arrecadou 70,6 milhões de dólares e, segundo a Disney, a expectativa é que chegue facilmente a mais de 100 milhões. Apenas um filme novo estreou entre os Top 10: "Awake", suspense romântico com Hayden Christensen, que faz um banqueiro de Wall Street que fica consciente durante uma cirurgia cardíaca. O longa decepcionou ao ficar na 4a posição das bilheterias, vendendo apenas 6 milhões de dólares. O humor negro de "This Christmas", sobre o primeiro reencontro de uma família no Natal em quatro anos, se manteve no segundo lugar, arrecadando 8,4 milhões de dólares em seu segundo final de semana nos cinemas. "A Lenda de Beowulf", adaptação de um poema épico inglês, se manteve na terceira posição, com vendas de 7,9 milhões de dólares no fim de semana. Depois de três semanas em cartaz, o filme repleto de efeitos especiais do diretor Robert Zemeckis arrecadou 68,6 milhões de dólares -- menos que os 71 milhões vendidos por "300", com temática semelhante, em seus três primeiros dias em cartaz, em março. Caiu uma posição, para a quinta, o suspense "Hitman", inspirado num videogame.