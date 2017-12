Empresa indiana firma acordo com produtora de Will Smith Uma das maiores produtoras de cinema da Índia, a UTV, assinou um acordo com a produtora do ator norte-americano Will Smith, a Overbrook Entertainment, com a Fox Searchlight e com a Sony Pictures para rodar dois filmes, informou hoje a agência indiana "PTI". O acordo, que alcançará os US$ 30 milhões, pretende chegar ao público global e permitirá à UTV ficar conhecida no mercado internacional. Smith visitou Mumbai, meca do cinema indiano, em fevereiro e na época afirmou que era necessário "um casamento entre o cinema americano e o cinema indiano". Foi nessa visita, ocasião em que Smith se reuniu com grandes produtores e estrelas de Bollywood, como é conhecida a indústria do cinema de Mumbai, que se fechou o acordo para produzir os dois filmes. Ronnie Screwala, presidente da UTV, disse que "estes projetos são um grande passo para atingir os mercados-chave da América do Norte e para expandir nossa presença no mundo". O primeiro projeto consistirá em um filme de ação com um orçamento de US$ 10 milhões e o segundo será um filme de animação que contará com um orçamento de US$ 20 milhões. Segundo o acordo, a UTV e a companhia de Smith produzirão os dois projetos e a Sony se encarregará de distribuí-los por todo o mundo. Além disso, a UTV coproduzirá com a Fox Searchlight o filme "Acho que amo a minha mulher", que será protagonizado pelo ator Chris Rock.