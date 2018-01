Emma Watson vence 1º prêmio de atuação sem gênero da MTV

A atriz britânica Emma Watson, uma das representantes das Nações Unidas na luta pela igualdade de gênero, foi a primeira vencedora do prêmio de melhor performance em filme, que elimina a divisão das categorias entre masculino e feminino, no MTV Movie Awards.

A entrega da premiação, que valoriza o melhor da televisão e do cinema do ano, aconteceu na noite deste domingo (7), em Los Angeles. Emma levou o troféu por sua atuação no musical da Disney "A Bela e a Fera", que garantiu a conquista da categoria de melhor filme.

"Este é o primeiro prêmio de atuação na história que não separa os indicados baseados no sexo. Isso diz algo sob a nossa percepção da experiência humana", disse Emma durante seu discurso.

"É muito significativo para mim ganhar este prêmio e também estar recebendo ele de você, Asia. Obrigada por me educar de maneira tão inclusiva, paciente e amorosa", acrescentou Emma, que recebeu a premiação das mãos da atriz não-binária Asia Kate Dillon. A atriz Millie Bobby Brown, a personagem Eleven de "Stranger Things", do Netflix, foi a vencedora da categoria de melhor performance em série. Com apenas 13 anos, a adolescente desbancou grandes nomes como "Emilia Clarke, de "Game og Thrones", e Donald Glover, de"Atlanta".

Confira a lista completa de vencedores:

Filme do Ano

A Bela e a Fera

Série do Ano

Stranger Things

Melhor Ator/Atriz

Filme Emma Watson, A Bela e a Fera

Melhor Ator/Atriz

- Série Millie Bobby Brown, Stranger Things

Melhor Reality Show RuPaul's Drag Race

Melhor Performance

- Comédia Lil Rel Howery, Get Out

Melhor Herói/Heroína

Taraji P. Henson, Estrelas Além do Tempo

Melhor Vilão

Jeffrey Dean Morgan, The Walking Dead

Melhor Apresentador(a)

Trevor Noah, The Daily Show With Trevor Noah

Melhor Dupla

Hugh Jackman e Dafne Keen, Logan

Melhor Beijo

Ashton Sanders e Jharrel Jerome, Moonlight

Momento Que Mais Fez Chorar (SPOILERS!)

This Is Us - Jack e Randall no karate

Melhor História Americana

black-ish

Melhor Luta Contra o Sistema

Estrelas Além do Tempo

Próxima Geração

Daniel Kaluuya Melhor

Documentário

A 13ª Emenda