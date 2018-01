Emma Watson substitui Scarlett Johansson em filme sobre Napoleão LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Emma Watson, a heroína dos filmes "Harry Potter", assinou contrato para atuar no romance de época "Napoleon and Betsy", substituindo Scarlett Johansson, que foi considerada velha demais para o papel. Watson, 18 anos, vai representar Betsy Balcombe, uma jovem aristocrata presa na isolada ilha britânica de Santa Helena e que se apaixona por Napoleão, que passava ali seu exílio. Johansson, 23 anos, ainda será a produtora do filme. O projeto independente é do roteirista e diretor Benjamin Rossa. Watson é conhecida pelo papel de Hermione Granger nos filmes "Harry Potter". No momento, está concluindo sua participação no sexto filme da série, "Harry Potter e o Enigma do Príncipe". Com as filmagens do sétimo e último capítulo da série, "Harry Potter e as Insígnias da Morte", previstas para começar no início de 2009, Watson esperar poder filmar "Napoleon and Betsy" mais tarde no ano.