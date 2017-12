Emma Watson é vigiada em 'O Círculo' com Tom Hanks

Um sonho que pode virar um pesadelo. 'O Círculo', filme de James Ponsoldt ganhou trailer estrelado por Emma Watson e Tom Hanks.

No longa Mae Holland (Emma) é contratada pela mais poderosa empresa de tecnologia do planeta. A organização foi fundada por Eamon Bailey (Tom Hanks) e o seu principal produto é o SeeChange, uma pequena câmera que permite aos usuários compartilharem detalhes de suas vidas com o mundo.

Mae vê sua vida mudar completamente quando é contratada pela empresa e sua função passa a ser documentar sua vida em tempo integral. só que ela não imaginava o alto custo que teria que pagar por isso.

O filme é baseado no livro O Círculo. Estreia nos cinemas no dia 22 de Junho.