Emma Watson e Rupert Grint estarão no último <I>Harry Potter</I> Contrariando as especulações, a atriz Emma Watson decidiu reprisar seu papel como Hermione Granger no último filme da série Harry Potter, anunciou a Warner Bros na sexta-feira. Além de Watson, Rupert Grint também retornará como o amigo de Harry, Ron Weasley, e Daniel Radcliffe voltará a ser o mago Harry nos dois últimos filmes da série de sete. "Eu nunca deixaria Hermione se ir. Ela é minha heroína!", disse Watson em uma nota do estúdio Warner Bros. "Eu gosto muito dela, e interpretá-la significa muito para mim." Recentes rumores na mídia afirmavam que Emma, de 16 anos, poderia abandonar o papel que desempenhou tradicionalmente. Sua ausência seria um golpe para os milhões de fãs que adoram os filmes de aventura baseados no best-seller da escritora britânica J.K. Rowling. O trio forma o elenco central da série de filmes que começou em 2001 com Harry Potter e a Pedra Filosofal, um grande sucesso de bilheteria, com US$ 976 milhões arrecadados em todo o mundo. Três outros filmes da série foram lançados, somando, no total, mais de US$ 3,5 bilhões em vendas de ingressos. O quinto filme da série, Harry Potter e a Ordem da Fênix, será lançado nos Estados Unidos em 13 de julho.