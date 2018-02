Emma Thompson volta em aventura de babá misteriosa

À primeira vista, a figura da babá McPhee é assustadora, com um dente à mostra, verrugas no rosto, nariz torto e todos os sinais que a identificariam com uma bruxa malvada. Mas, no fundo, ela é uma espécie de fada que aparece misteriosamente para ajudar pais com dificuldade de controlar filhos indisciplinados.

"Nanny McPhee e as Lições Mágicas", que estreia na sexta-feira apenas em cópias dubladas, traz Emma Thompson na pele dessa babá misteriosa, que interpretou pela primeira vez em "Nanny McPhee - A Babá Encantada". Desta vez seu desafio será estabelecer a paz entre cinco primos de classe social diferente, numa Inglaterra às voltas com as dificuldades impostas pela 2a Guerra Mundial.

Isabel (Maggie Gyllenhaal) enfrenta dificuldades para cuidar de sua fazenda e dos três filhos, que não param de brigar. Seu marido foi convocado para lutar na guerra e ela se vê obrigada a trabalhar num armazém para manter a família. Mesmo atolada em dívidas, resiste à ideia de vender a propriedade, pois ainda tem esperanças de que o marido retornará e a ajudará a superar os problemas. Mas seu cunhado (Rhys Ifans) tenta convencê-la a mudar de ideia pois, assim, poderá pagar suas dívidas de jogo.

Com todos esses problemas para resolver, Isabel precisa ainda impedir que um casal de sobrinhos, que chegou para passar uma temporada no campo, se atraque com seus três filhos. E a resposta é a chegada da misteriosa babá McPhee, que se oferece para cuidar das crianças e enquadrá-las.

A primeira impressão é a pior possível para as crianças. Longe se ser uma versão da carinhosa e divertida Mary Poppins, a babá McPhee mais parece a bruxa que atraiu Joãozinho e Maria a sua casa de guloseimas.

Mas, mesmo com seus métodos disciplinares pouco ortodoxos, ela acaba conquistando a simpatia de todos ao ajudá-los a superar problemas do dia-a-dia. E, a cada conquista das crianças, seu rosto vai se transformando. Ela perde verrugas, cicatrizes, pelos e começa a parecer uma pessoa normal. Mas a transformação total só ocorrerá quando as crianças aprenderem a última lição, relacionada ao destino do pai e tio delas, que desapareceu nos campos de batalha.

O filme mantém sempre o bom-humor e passa para as crianças mensagens sobre bondade, generosidade, respeito e esperança, sem pieguice. O único senão é a qualidade da dublagem, principalmente do elenco infantil, muitos decibéis acima do desejável. (Por Luiz Vita, do Cineweb)