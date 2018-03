Emma Thompson desfila com porquinho na coleira

A atriz britânica Emma Thompson leva um porco pela coleira ao chegar para a première de seu mais recente filme, "Nanny McPhee & The Big Bang", da diretora Susanna White, em Leicester Square, a meca do cinema em Londres. Emma parecia se divertir ao desfilar com seu porquinho diante dos fotógrafos.

Emma também posou para as fotos com a diretora e a atriz coadjuvante do filme, Maggie Gyllenhaal, que foi indicada ao Oscar deste ano como melhor atriz, ao interpretar a jornalista que dividiu a cena com Jeff Bridges em "Coração Louco". Vale lembrar que ele levou a estatueta de melhor ator para casa.

No filme, Emma interpreta Nanny McPhee, uma babá muito especial, que usa de muita imaginação e magia ao chegar para ensinar as crianças e ajudar uma jovem mãe a cuidar de sua fazenda, enquanto o marido está na guerra. A história se passa no período da 2.ª Guerra Mundial. Trata-se da continuação de "Nanny McPhee".