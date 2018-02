Emma Stone será a nova namorada de 'Homem-Aranha'

A atriz Emma Stone será a namorada do Homem-Aranha no novo filme da saga, que deve chegar ao cinema em julho de 2012, anunciaram nesta terça-feira (5) os estúdios Columbia Pictures e Marvel Studios.

Emma Stone, quem recentemente estreou a comédia A Mentira, interpretará a personagem de Gwen Stacy, o primeiro amor do jovem Peter Parker (Andrew Garfield) no filme que será dirigido por Marc Webb (500 Dias Com Ela), com roteiro de James Vanderbilt. A produção começará a ser filmada em dezembro deste ano.

"A química entre Andrew e Emma foi impactante e fez com que a atriz fosse a opção mais clara. No fundo da história de Peter Parker, não está só o incrível Homem-Aranha, mas também um adolescente normal que se pergunta o que fazer para conseguir a menina", comentou Webb.

A atriz de 21 anos ficou conhecida por comédias como Zumbilândia (2009), A Casa Das Coelhinhas (2008) e Superbad - É Hoje (2007).