Emma Stone recorreu a dança para viver lendária tenista Billie Jean King

Emma Stone admite que jamais praticou esportes, e por isso, quando foi convidada para interpretar a ex-tenista número um do mundo Billie Jean King no filme Batalha dos Sexos, ela usou uma abordagem diferente – a dança.

Por sua vez, Billie Jean – pioneira na luta pela remuneração igual no tênis mais de 40 anos atrás – se colocou no lugar de Emma quando ajudou a atriz vencedora do Oscar a representá-la. "Tentei me colocar no lugar de Emma. É realmente arriscado interpretar alguém que ainda está vivo. Pensei 'Deus, isso é que é pressão'", contou a ex-tenista.

Emma, de 28 anos, e a lendária tenista de 73 anos se tornaram boas amigas durante a filmagem, que conta a história da partida de exibição de 1973 de Billie Jean contra o ex-campeão masculino Bobby Riggs (Steve Carell) para combater o sexismo no esporte e na sociedade em geral.

O filme estreia nos cinemas norte-americanos na sexta-feira, 22. Emma, que venceu o Oscar de melhor atriz em fevereiro por sua atuação no musical La La Land – Cantando Canções, nunca tinha jogado tênis, por isso suas sessões iniciais com Billie Jean se concentraram no trabalho de pés e na coreografia. "Eu dancei, então o trabalho de pés foi bem. Eu já tinha estado no palco antes, e quando Billie Jean entrou na quadra de tênis parecia que era seu palco, então ela realmente se concentrou nisso", disse a atriz.

Depois vieram semanas de treino de saques e cruzadas de backhand, mas para Emma até as coisas mais simples foram difíceis. "Fomos ao Aberto dos Estados Unidos... e eu me sentei ao lado de Billie Jean, e (a campeã de 2017) Sloane Stephens estava pegando bolas e as colocando debaixo da saia e as batendo com a raquete".

"São detalhes, mas que levei meses para aprender!"