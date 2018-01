Emma Stone e Charlize Theron estão entre os novos apresentadores do Oscar

LOS ANGELES - A Academia de Hollywood anunciou nesta quinta-feira que Emma Stone, Charlize Theron, Janelle Monáe e Dwayne Johnson se somaram à lista de apresentadores que entregarão os prêmios na festa do Oscar do próximo domingo.

A lista também tem os nomes dos atores Javier Bardem, Amy Adams, Riz Ahmed, John Cho, Felicity Jones, Leslie Mann, David Oyelowo, conforme o comunicado da Academia.

"Não importa quem você é, nem onde more, os filmes nos unem. Através de atuações indeléveis e intrépidas, estes atores extraordinários ajudam a conseguir isso. Estamos felizes de dar-lhes as boas-vindas ao Oscar", escreveram os produtores da cerimônia, Michael De Luca e Jennifer Todd.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A instituição já tinha confirmado a presença no palco do Teatro Dolby de Scarlett Johansson e Gael García Bernal, assim como Halle Berry, Jamie Dornan e Dakota Johnson, Chris Evans, Samuel L. Jackson, Shirley MacLaine, Kate McKinnon e Hailee Steinfeld.

Além disso, Leonardo DiCaprio, Brie Larson, Mark Rylance e Alicia Vikander, ganhadores do prêmio nas categorias de interpretação durante a edição do ano passado, também estarão no evento.

A 89ª edição do Oscar, que terá Jimmy Kimmel como mestre de cerimônias, será exibida em mais de 2220 países e territórios.