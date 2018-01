Emissora a cabo FXX anuncia série de animação de TV 'Deadpool'

A emissora a cabo FXX anunciou nesta quarta-feira, 10, que encomendou uma série de animação protagonizada pelo ex-herói da Marvel, Deadpool, com o ator ganhador do Globo de Ouro, Donald Glover, como líder da equipe criativa.

O programa capitalizará o filme Deadpool, da 20th Century Fox, que ganhou 780 milhões de dólares - 13 vezes seu orçamento - no ano passado, com Ryan Reynolds como o mercenário que se apelidava The Merc with the Mouth.

Programada para estrear em 2018, a série ainda sem título - chamada provisoriamente Marvel's Deadpool - será produzida pela Marvel Television junto com a FX Productions e a ABC Signature Studios.

"Quão mais divertido isto poderia ser? Deadpool, Donald e FX - a combinação perfeita para The Merc with the Mouth", disse o chefe de TV da Marvel, Jeph Loeb.

"Estamos encantados de que nossa relação com a FX que começou com Legion continue com o que certamente será um espetáculo inovador em animação para adultos".

Ainda não está claro se Reynolds estará na série de 10 episódios e tampouco se anunciou nenhum dos atores para as vozes.

A FXX, canal de entretenimento a cabo básico de propriedade da Fox FX Networks, chega a 85 milhões de lares.