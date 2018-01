Emily Blunt aparece pela primeira vez como Mary Poppins em foto do novo filme

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A atriz Emily Blunt finalmente pode ser vista em sua caracterização de Mary Poppins. Nesta quinta-feira, 7, a revista Entertainment Weekly divulgou as primeiras imagens do novo filme sobre a personagem, que servirá como uma continuação para o clássico de 1964.

No novo filme, que ganhou o título de Mary Poppins Return, Emily Blunt assume o papel que originalmente pertenceu a Julie Andrews. Se o primeiro filme é ambientado em 1910, o novo avança pouco mais de 20 anos no tempo, mas segue ambientado no mesmo endereço em Cherry Tree Lane.

O morador da icônica residência agora é Michael Banks (Ben Whishaw), que sofre uma terrível perda quando sua esposa morre. É aí que Mary Poppins volta para levar os seus dois filhos numa série de divertidas aventuras.

Além de Emily Blunt e Ben Wishaw, o novo filme conta ainda com Lin-Manuel Miranda, Meryl Streep e uma participação especial de Dick Van Dyke, um dos principais nomes do filme original.

Dirigido por Rob Marshall (Chicago), Mary Poppins Return deve chegar aos cinemas apenas em dezembro de 2018.