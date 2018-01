Emanuelle Araújo vai interpretar Gretchen nos cinemas

A cantora Gretchen, nova queridinha nas redes sociais do Brasil, será interpretada pela atriz Emanuelle Araújo no filme Bingo - O Rei das Manhãs. O longa, que conta a história de Augusto (Vladimir Brichta), é inspirado na vida do ator Arlindo Barreto.

A produção, que chega às telonas no dia 24 de agosto, faz uma imersão à cultura pop da televisão brasileira dos anos 1980. Em uma das cenas do filme, Gretchen (Emanuelle) participa do programa do palhaço Bingo cantando Conga, Conga, Conga, um de seus clássicos. Leandra Leal, Ana Lúcia Torre, Tainá Muller, Augusto Madeira e Domingos Montagner também estão no elenco do longa.