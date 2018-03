Em 'W.', ex-presidente Bush é visto como um bufão

O cineasta norte-americano Oliver Stone acrescenta mais um capítulo à sua releitura de presidentes dos Estados Unidos com W., que estreia em São Paulo e em Brasília. Depois de JFK (1991) e Nixon (1995), o diretor coloca em cena um dos mais controversos líderes de seu país, George W. Bush - vivido na tela por Josh Brolin (Onde os Fracos Não Têm Vez).

Dada a posição política de Stone, um dos críticos do governo Bush (encerrado no início deste ano), era de se esperar um filme mais corrosivo ou bombástico. No entanto, embora W não traga muitas novidades sobre o assunto, o que importa é a visão que ele tem do ex-presidente, que na tela mais parece um bufão. O roteiro, assinado por Stanley Weiser (parceiro de Stone em Wall Street), acompanha o personagem desde a juventude até sua queda vertiginosa em seus últimos anos no governo.

Embora existam muitos fatos verídicos, este é um trabalho de ficção - nem chega a ser um revisionismo da história. Assim, vários fatos, embora bastante plausíveis em seu contexto fílmico, foram inventados. Antes de mais nada, W. é a história de uma relação conturbada entre pai e filho. Ambos políticos, ambos ex-presidentes dos Estados Unidos e ambos envolvidos em guerras polêmicas no Oriente Médio.

Bush, o filho, nunca agradou muito a Bush, o pai (James Cromwell, de Homem-Aranha 3). As brigas entre os dois são constantes, apesar dos esforços da matriarca Barbara (Ellen Burstyn, Réquiem Para um Sonho) para evitar os conflitos. Essa relação turbulenta é o que parece mover os interesses do herdeiro -- provar para o pai que ele é capaz.

Na primeira cena, Bush está sozinho no meio de um campo de beisebol e usa uma camisa número 43 (ele foi o 43º presidente dos EUA), olhando para uma multidão nas arquibancadas que apenas imagina, porque não está lá. Para Oliver Stone, essa a imagem resume bem o espírito do filme e do governo do segundo Bush. O político está sempre à espera, à espera de que a bola de beisebol caia em sua mão, à espera de receber apoio de quem não está ao seu lado.

A lista de quem está, ou não, ao lado do presidente é longa, incluindo o vice-presidente Dick Cheney (Richard Dreyfuss, "Poseidon"), a conselheira de segurança nacional Condoleezza Rice (Thandie Newton, de Crash - No Limite) e o secretário de estado Colin Powell (Jeffrey Wright, de 007 - Quantum of Solace). No entanto, às vezes, aqueles que teoricamente deveriam apoiar as decisões de Bush parecem conspirar às suas costas. O presidente sempre é o último a saber.

Na visão de Stone, o clã Bush fornece os personagens de uma comédia de erros, cujas consequências foram caras para o povo norte-americano. O horror e as tintas da tragédia, entretanto, chegam ao final do filme nos últimos anos do governo, com a morte de milhares no Iraque.

Ao contrário dos outros retratos presidenciais assinados por Stone, W. não tem excessos barrocos. Visualmente, o filme é bastante contido. Às vezes, está mais interessado na vida pessoal de Bush. Alguns momentos históricos, como o 11 de setembro, são apenas sugeridos. Assim, o diretor consegue passar sua visão de forma mais sutil e menos panfletária - mas não menos eficiente - do que Michael Moore e seu Fahrenheit 11 de Setembro. Veja também: Trailer de W

Brolin, que assumiu o papel pouco antes do início da filmagem, quando Christian Bale (o atual Batman) desistiu do papel, faz uma interpretação impressionante. Embora não seja fisicamente parecido com o verdadeiro Bush, sendo bem mais jovem, a maquiagem também ajuda. Porém, a semelhança está no olhar. O ator consegue repetir o mesmo olhar vago do ex-presidente em momentos de tensão, muitas vezes flagrado pelas câmeras de televisão.

Num primeiro momento, pode parecer que Stone está inocentando Bush -- afinal muita coisa é tramada sem que o presidente seja informado. Analisando mais a fundo, W. afirma que os Estados Unidos e o mundo estiveram sob o domínio de um bobo da corte, que fica olhando para cima esperando que uma bola de beisebol caia em sua mão, enquanto uma torcida inexistente vibra por ele.

