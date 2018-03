Em versão original, personagem de 'Uma Linda Mulher' deveria morrer

O ex-chefe dos estúdios Disney Jeffrey Katzenberg revelou durante uma entrevista de perguntas e respostas que na versão original de Uma Linda Mulher, a personagem vivida por Julia Roberts deveria morrer. "No roteiro, era um filme para maiores de 18 anos sobre uma prostituta na Hollywood Boulevard", disse.

No original, ela morria de overdose, mas segundo Katzenberg, foi difícil convencer as pessoas que deveriam fazer esse filme na Walt Disney Co., e que era um conto de fadas e um filme de princesas. "Muitas pessoas não conseguiam ver isso, mas como dizem, o resto é história", comentou. "Não tem como dizer quanto tempo passamos discutindo isso."