Em 'Mogli', tudo parece realista, mas a desproporção revela o faz de conta Mogli viveu três vezes na tela antes de chegar agora à interpretação do garoto Neel Sethi. A nova versão é a melhor de todas. Com exceção do garoto, tudo é feito digitalmente. A selva, as feras. Em apenas 15 anos, desde que um seminário, em Cannes, sacramentou o digital, a nova ferramenta tecnológica mudou tudo. O realismo de Mogli é extremo, ou assim parece. Mesmo o mais distraído dos espectadores, porém, deve dar-se conta de que há uma desproporção. A pantera, o urso, o tigre parecem bigger than life, maiores que a vida. E, quando o bebê coloca a mão na boca da pantera, e Mogli seduz Baguera - uma amizade para toda a vida -, o efeito é mágico. Puro encantamento.