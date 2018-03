Em 'Katyn', Wajda revive tema da culpa e da conivência

Indicado ao Oscar de filme estrangeiro de 2008, Katyn, o drama dirigido pelo veterano cineasta polonês Andrzej Wajda (O Homem de Ferro, O Homem de Mármore), revisita a verdadeira história por trás de um dos maiores massacres da 2a Guerra Mundial. O filme estreia apenas no Rio de Janeiro.

Trailer de 'Katyn'

Em abril de 1940, na floresta de Katyn, Polônia, soviéticos executaram cerca de 22.000 oficiais poloneses que se encontravam há meses presos em campos de concentração.

Desde o início, tentou-se atribuir a culpa aos nazistas, que haviam invadido a Polônia naquele ano, quase que ao mesmo tempo que os soviéticos. Naquele momento, convergiam os interesses dos líderes dos dois países, Adolf Hitler e Joseph Stálin, mas isso mudou drasticamente ao longo da guerra.

Amparado no roteiro de Przemyslaw Nowakowski, Wajda desenvolve uma série de tramas ficcionais que vão construindo as bases para que se analise os dramáticos efeitos do massacre sobre vidas individuais.

Pessoas como o tenente Andrzej (Artur Zmiejwski), cuja mulher, Anna (Maja Ostaszewska), recusa-se a acreditar em sua morte, por mais que seu longo desaparecimento seja eloquente a respeito.

A questão da traição e da lealdade emerge através de outro tenente, Jerzy (Andrzej Chyra), uma figura importante para que o filme coloque em primeiro plano a questão da conivência e da resistência. Esta última, em particular, é encarnada por personagens como a irmã de um soldado morto que se obstina em colocar uma lápide em seu túmulo e estudantes que se rebelam contra a ditadura comunista.

Wajda, aliás, tem razões pessoais para abordar a história, já que é filho de um dos oficiais mortos em Katyn. O diretor, de 83 anos, tinha 14 anos na época da morte do pai.

(Por Neusa Barbosa, do Cineweb)

* As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb