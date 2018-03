Em 'Jumper', personagens têm poder de se teletransportar

Deve ser o sonho de qualquer um poder dar um pulinho até o Egito, depois outro para Roma e terminar o dia em casa. Este é o dom do protagonista da ficção científica Jumper, que tem o poder de se teletransportar. O filme entra em circuito nacional nesta sexta-feira, 28. Veja também: Trailer de 'Jumper' Trailer de 'A Família Savage' Trailer de 'Partículas Elementares' David (Hayden Christensen, o Anakin Skywalker dos episódios 2 e 3 de Star Wars) descobre sua capacidade especial por acaso, quando fica preso debaixo da camada de gelo de um lago congelado. Prestes a morrer afogado e por causa da baixa temperatura, ele vai parar numa biblioteca como num passe de mágica. É assim que David percebe que há algo de diferente nele, embora não se saiba ao certo o motivo. Abandonado pela mãe (Diane Lane) quando criança e com sérios problemas de relacionamento com o pai abusivo (Michael Rooker), David opta por fugir de casa depois do incidente no lago. Todos pensam que ele morreu. Com o passar do tempo, David descobre como controlar sua habilidade e passa a "viajar" pelo mundo. Além disso, começa a roubar cofres de bancos e se torna um milionário. O que ele não sabe é que não está sozinho. Existem no mundo outras pessoas como ele, que são conhecidas como Jumpers. Mas nem tudo é alegria na vida destes seres, que são perseguidos. Logo o protagonista descobre que seu maior inimigo é Roland (Samuel L. Jackson), que tem seus próprios métodos para dominar os Jumpers e acabar com eles. Enquanto tenta conquistar sua paixão de infância, Millie (Rachel Bilson), David conhece Griffin (Jamie Bell), um rapaz inglês que também é Jumper e está na mira de Roland. Porém, o garoto é mais experiente e tem seus métodos para fugir. Dirigido por Doug Liman (A Identidade Bourne, Sr. & Sra Smith), Jumper mais parece filme-piloto para série de televisão. Na maior parte do tempo, o longa fica apresentando personagens, seus dons e fraquezas. O diretor Liman teve um começo de carreira bem promissor, com filmes pequenos e independentes, como Swingers - Curtindo a Noite e Go - Vamos Nessa. Depois, inaugurou a franquia Bourne e passou o bastão para Paul Greengrass e fez Sr. e Sra Smith, que proporcionou o encontro do casal Brad Pitt e Angelina Jolie. É bem provável que Jumper seja o primeiro de uma série - afinal, deixa várias pontas soltas para serem exploradas no futuro.