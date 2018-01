Em Hollywood, astros já divulgam seus próximos filmes A entrega do Oscar, que acontece neste domingo, 25, premia os melhores do ano passado. Assim, os atores, diretores e técnicos que se reunirão na cerimônia anual no Kodak Theatre já participam de novas produções, de olho, provavelmente, na premiação do ano que vem. Confira o que estão fazendo alguns dos candidatos: Leonardo DiCaprio : o concorrente de melhor ator por Diamante de Sangue está produzindo, dividindo autoria do roteiro e também narrando o documentário The Eleventh Hour, que analisa a atual situação do meio ambiente no mundo. DiCaprio retomará ainda a parceria com o diretor Martin Scorsese, interpretando o presidente Teddy Roosevelt no filme baseado no livro The Rise of Theodore Roosevelt. Will Smith: do pobretão que se torna um milionário em À Procura da Felicidade, o candidato a melhor ator agora viverá o último sobrevivente do planeta tomado por vampiros em I Am Legend. Smith se arrisca também como um super-herói em Tonight, He Comes, em que faz um herói com problemas de alcoolismo. Eddie Murphy: com a carreira recuperada em Dreamgirls - Em Busca de um Sonho, o candidato a melhor coadjuvante retoma a profusão de papéis escatológicos em Norbit, que estréia nas próximas semanas, além de participar de outros dois projetos, Pluto Nash e Starship Dave. Murphy colhe, finalmente, os frutos de seu retorno. Abigail Breslin: a adorável candidata a miss Sunshine volta em um filme feito para a TV pelo canal Hallmark, chamado The Ultimate Gift. Alan Arkin: também incensado por seu trabalho como o avô em Pequena Miss Sunshine, o veterano ator participa de Raising Flagg como um velho rabugento - como em Miss Sunshine, mas menos pornográfico. Cate Blanchett: depois do notável trabalho em Notas Sobre um Escândalo, com previsão de estréia para março, no Brasil, a atriz volta ao personagem que a tornou mundialmente conhecida: a rainha Elizabeth I, em The Golden Age. Ela também está em I?m Not There, filme que retrata Bob Dylan. Penelope Cruz: a belíssima espanhola de Volver está em Mantole, sobre a atriz Lupe Sino, que se apaixona por um toureiro. Peter O?Toole: quem esperava que Vênus seria seu canto de cisne, o veterano ator está agora em Stardust, fantasia que reúne ainda Robert De Niro, Michelle Pfeiffer e Claire Danes. Meryl Streep: uma das maiores atrizes americanas da atualidade, a protagonista de O Diabo Veste Prada está em Evening, interpretando uma mulher à beira da morte. Forest Whitaker: depois de viver o ditador Idi Amin Dada, o ator dá uma volta de 180º em sua carreira e agora interpreta um personagem chamado Felicidade no longa The Air I Breathe, baseado em um antigo provérbio chinês. Jennifer Hudson, Kate Winslet e Jackie Earle Haley: nenhum deles divulgou seus próximos planos.