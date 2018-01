Em festival gigantesco como a Mostra, retrospectiva de Kubrick é aposta certeira

Num festival gigantesco, você pode escolher entre valores seguros e o risco. Eventualmente, mesclá-los. Mas às vezes vai ter de eleger um em detrimento de outro. Em termos de valores seguros, nenhum é maior do que a maratona Stanley Kubrick, exibida na sexta, 18, no CineSesc. Das 15h até umas 2h da madrugada, você pode ver, ou rever, filmes espetaculares como Dr. Fantástico, O Iluminado, Barry Lyndon e De Olhos Bem Fechados.

Dr. Fantástico é uma comédia antibélica, na qual a chave do humor apenas intensifica a crítica corrosiva. Peter Sellers faz vários personagens, incluindo o mais notável, o cientista alemão, nazista reciclado em falcão americano da Guerra Fria. A ideia de base é que o militarismo tem uma lógica interna que, fatalmente, conduz à guerra.

Em seguida, o notável O Iluminado, tirado de um livro um tanto banal de Stephen King. Talvez seja o melhor filme de terror de todos os tempos, caso coubesse nesse rótulo que engloba do trash ao kitsch, incluindo o gótico. Na verdade, Kubrick transcende o gênero com a história da desagregação mental do escritor Jack Torrance (Jack Nicholson). Formidáveis cenas de suspense no Overlook Hotel, onde Torrance se confina com mulher e filho, durante o inverno, para tentar escrever seu romance.

Barry Lyndon,baseado em William Thackeray, narra as aventuras do arrivista que consegue ascender à aristocracia graças aos seus talentos de alcova. Um filme de pintor, com Kubrick inspirando-se na iluminação das telas dos mestres holandeses para compor cenas de beleza refinada. Mal recebido na época. Isto é, o público não estava à altura do filme.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por fim, De Olhos Bem Fechados, recriação de Pequeno Romance de Sonho, de Arthur Schnitzler, com Tom Cruise e Nicole Kidman fazendo os papéis de suas vidas. Formam o casal desestabilizado quando ela confessa sentir atração sexual por outro homem. Kubrick capricha no tom onírico e irrealista, tendo sido mais uma vez criticado por quem só compreende o cinema preso à cartilha estrita do realismo. Último filme do grande diretor, uma brilhante saída de cena.

Durante toda a Mostra, outros filmes serão exibidos na cidade. Confira os filmes e a programação na galeria abaixo.