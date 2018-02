'Em Chamas' e 'Frozen' lideram bilheterias nos EUA e Canadá O filme de ação "Jogos Vorazes - Em Chamas" liderou as bilheterias da América do Norte nos dois primeiros dias do feriado prolongado do Dia de Ação de Graças, faturando 35,6 milhões de dólares e superando a animação "Frozen - Uma Aventura Congelante", da Disney, com robustos 26,3 milhões de dólares.