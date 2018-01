Em caso de emergência

Se os ingressos para o filme que você queria ver acabaram, escolha qualquer um desta lista. Por um motivo ou outro, assisti-los não será perda de tempo.

Imagens do seu desejo

A vida dos outros

Compre o genérico

Musa francesa, fantasma austríaco

Pontos no mapa

Pode esperar

Perseguição é o filme de Patrice Chéreau com Charlotte Gainsbourg (de Anticristo).

Distante Nós Vamos tem roteiro dos escritores americanos Dave Eggers e Vendela Vida (e direção de Sam Mendes).

Quem foi a Cannes voltou encantado com O que Resta do Tempo, de Elia Suleiman, que faz ficção com episódios de sua família.

Em Julie & Julia, Meryl Streep diz falas escritas por Nora Ephron.

Mother é um filme sério de Bong Joon-Ho, de O Hospedeiro.

Vencedor do Prêmio do Júri em Veneza, Soul Kitchen é um longa (supostamente) bem-humorado do alemão Fatih Akin (de Do Outro Lado).

François Ozon (de 8 Mulheres) fez um filme que tem como principal personagem um bebê, Ricky.

A Ressurreição de Adam é mais uma tentativa de Paul Schrader (roteirista de Taxi Driver) de voltar a fazer bons filmes.