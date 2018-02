'Em casa', Viggo Mortensen filma na Argentina pela primeira vez

O ator norte-americano (mas filho de um dinamarquês) morou até os 11 anos na Argentina, onde aprendeu espanhol fluentemente e se tornou torcedor fanático do San Lorenzo. Ele volta com frequência ao país, no qual diz se sentir em casa.

"Já estive em muitas filmagens, mais de 40 filmes, mas nunca me senti tão à vontade", disse Mortensen à Reuters no set de "Todos Tenemos un Plan" ("todos temos um plano").

"Em 'O Senhor dos Anéis' passamos anos trabalhando juntos, então criou-se um vínculo. Mas muito rapidamente tive a mesma sensação aqui", disse ele, acrescentando que parte disso se deve ao fato de a equipe ter passado dois meses filmando ao ar livre no inclemente inverno argentino, o que deixou o grupo mais unido.

"Mas também porque fui criado aqui. Há muitas lembranças. Olho ao redor e o jeito como as pessoas falam, ao conversar diariamente com a equipe, é como se eu estivesse com a minha gente", afirmou Mortensen.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Todos Tenemos Un Plan" conta a história de um homem de meia-idade que volta às ilhas do delta do Tigre, nos arredores de Buenos Aires, após uma longa ausência. Desesperado por um recomeço, o personagem assume a identidade do seu falecido irmão gêmeo, mas descobre que esse irmão era parte de uma quadrilha.

Mortensen comparou o enredo a outros filmes sobre o submundo do crime, como "Senhores do Crime", que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator.

O artista, que também pinta, escreve e é sócio de uma editora, a Perceval Press, é modesto com relação à sua celebridade e ao minucioso método de composição dos seus personagens.

Em "O Senhor dos Anéis", ele dormia com o manto de Aragorn. Para "Senhores do Crime", em que interpreta um homem ligado à máfia russa, ele viveu em São Petersburgo e nos Urais para desenvolver um sotaque russo convincente na língua inglesa e conhecer os jargões dos bandidos.

Em "Todos Tenemos un Plan", dirigido pela estreante argentina Ana Piterbarg, Mortensen contracena com Soledad Villamil e Javier Godino, conhecidos por seus papéis em "O Segredo dos Seus Olhos", que recebeu o Oscar de filme estrangeiro no ano passado.

"Ele é muito profundo na sua forma de preparar o personagem", disse Godino sobre o colega. "Ele está morando em Tigre, se veste como alguém de lá, e admiro isso. Ele é um ator que se conecta com o personagem, e é um pouco louco, louco a ponto de interpretar os personagens que interpreta."

Mortensen disse que o filme tem um orçamento pequeno para os padrões mundiais, mas é um grande projeto para a Argentina, aonde ele pensa em trabalhar com mais frequência. "Sempre quis rodar um filme na Argentina", disse ele. "Tem sido uma experiência maravilhosa - um verdadeiro regresso (...), ver os barcos, os cães, o inverno argentino, é bonito."

(Reportagem de Luis Andres Henao; com reportagem adicional de Kylie Stott)