Em Cannes, Juliette Binoche aborda o envelhecimento no meio artístico No filme "Clouds of Sils Maria", de Olivier Assayas, Juliette Binoche confronta uma questão que toda atriz um dia tem que encarar: o que acontece quando as ofertas de papéis que se recebe são para mulheres mais velhas, e não mais para a de estrela?