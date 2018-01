Em Cannes, de surpresa, Asghar Farhadi fala do novo projeto

Tem gente que jura que a seleção de Cannes 2018 já está nascendo na Croisette – neste ano. Na quarta, 17, desembarcou de surpresa o iraniano Asghar Farhadi, de filmes premiados como A Separação e O Apartamento. Farhadi veio para a inauguração, e algumas atividades no mercado. Seu próximo filme, que ele pretende rodar no segundo semestre, será... em língua espanhola. Depois de O Passado, na França, o autor vai filmar na Espanha o “Untitled Farhadi Project”. E com um elenco de sonho: Penelope Cruz, Javier Bardem e... Ricardo Darín. Esse Farhadi sabe das coisas. Vai contar a história de uma família de vitivinicultores.

O filme vendeu como água no mercado. Na quinta à noite, M. Le Président, Pedro Almodóvar, foi prestigiar a abertura do Cinema na Praia. É uma das tradições de Cannes – filmes importantes, resgatados em cópias novas/restauradas e projetados ao ar livre. O da inauguração foi Tudo Sobre Minha Mãe, um Almodóvar de 1999 tão maravilhoso que, decorridos quase 20 anos, ainda é possível lamentar que não tenha recebido a Palma de Ouro. Outros filmes da seleção ‘da praia’ são Bugsy Malone, de Alan Parker; Missing, de Costa-Gavras; Carruagens de Fogo, de Hugh Hudson; M, de Fritz Lang, com música ao vivo.

A memória do cinema espanhol foi duplamente homenageada – Tudo Sobre Minha Mãe na Praia, El Sol del Membrillo no Palais, em Cannes Classics. A obra-prima de Victor Erice é um filme tão difícil de classificar quanto obra de gênio. Duplamente – do pintor e do cineasta. Um começo glorioso para Cannes Classics.