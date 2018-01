Em Cannes, Clint Eastwood não descarta voltar a fazer 'western'

Clint Eastwood não descarta fazer outro filme com temática de Velho Oeste, disse ele neste sábado, 20, após apresentar uma cópia restaurada do filme Os Imperdoáveis, que completa 25 anos em 2017, no Festival de Cinema de Cannes.

"Quando li o roteiro de Os Imperdoáveis 25 anos atrás, eu sempre pensei que este seria um ótimo último 'western' para mim", disse o ator-diretor de 86 anos.

"E foi o último 'western', porque eu nunca li um roteiro que funcionou tão bem quanto este desde então."

"Mas quem sabe, talvez algo surgirá no futuro", disse Eastwood, que iniciou a carreira fazendo seu nome na série de TV Rawhide e nos chamados "western spaghettis" dos anos 60, hoje considerados clássicos.

Os Imperdoáeis ganhou quatro Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor para Eastwood, que também estrelou o filme.