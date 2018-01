Em Cannes, Russel Crowe aconselha aspirantes a ator: faça você mesmo

CANNES, França - Russell Crowe, astro do filme Dois Caras Legais, de Shane Black apresentado no Festival de Cannes, tem um conselho simples para atores aspirantes: faça você mesmo.

Perguntado se usa o método Stanislavsky para se preparar para um papel, o australiano sorriu e respondeu: "Eu uso o método Russell Crowe. Eu nunca fui à escola drama, cara, eu nunca fui a uma escola de atuação".

"Eu estudei texto clássico por cerca de três semanas, mas tenho atuado desde que tinha seis anos de idade."

O método célebre desenvolvido por Constantin Stanislavski exige que o ator use suas experiências e emoções do passado para entrar plenamente no papel. "Eu não sei mesmo o que o método Stanislavsky pode ser e eu não tenho interesse em saber", disse Crowe em entrevista coletiva. "Não é tão complicado: se você quer ser um ator, trabalhe consigo mesmo", acrescentou.