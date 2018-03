Em busca de agilidade, Oscar terá cenários virtuais

Há poucos dias da 83ª edição do Oscar, a Academia divulgou nesta segunda-feira, 21 ,mais dois nomes de convidados especiais da maior festa do cinema de Hollywood. Scarlett Johansson e Russell Brand devem apresentar algum prêmio, na noite que tem James Franco e Anne Hathaway como mestres de cerimônia.

Na busca por agilidade na premiação, que a cada ano está mais enxuta, os produtores da festa anunciaram mudanças. No fim de semana, Don Mischer e Bruce Cohen revelaram à revista Hollywood Reporter que esta edição terá novidades, entre elas, mais espaço para recursos tecnológicos. Cenários virtuais serão usados para mostrar momentos da história do cinema, com o objetivo de dar mais movimento à premiação.

"Queremos usar nosso ambiente para nos transportar para outros lugares, outras épocas, será uma mudança radical. O visual vai mudar a cada ato", afirmou Cohen. Segundo ele, a cerimônia terá ainda uma homenagem ao 10º aniversário do Oscar de melhor animação. A apresentação dos prêmios de melhor longa e curta de animação devem combinar com a categoria de uma forma especial.

O Oscar 2011 acontece no domingo (27), no Teatro Kodak, em Los Angeles. A cerimônia será exibida pela Globo, depois do Big Brother Brasil, por volta das 23h45. O canal pago TNT exibe a cerimônia completa, com início às 21h, para transmissão do tapete vermelho.