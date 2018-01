Em boa fase dos filmes de terror, 'O Homem nas Trevas' arrecada US$26,1 milhões

O filme "O Homem nas Trevas", que conta a história de um grupo de jovens delinquentes que escolhe a casa errada para roubar, dominou o ranking das melhores bilheterias neste fim de semana, estreando com arrecadação de 26,1 milhões de dólares e o topo das principais listas.

É mais uma das recentes produções de terror, como "12 Horas Para Sobreviver - O Ano da Eleição", "Invocação do Mal 2", "Quando as Luzes se Apagam" e "Águas Rasas", todas com relativo sucesso e boa audiência.

É um gênero particularmente atrativo para os estúdios, porque esses filmes não exigem muitos efeitos especiais e nem a presença de grandes estrelas, sendo mais baratos para produzir do que aventuras de histórias e quadrinhos e filmes de ficção científica.

"Esses filmes são os sonhos do departamento financeiro", disse Paul Dergarabedian, analista sênior da empresa ComScore. "São máquinas de gerar lucro, e mesmo quando as críticas são ruins, as pessoas fazem fila para assistir."

"O Homem nas Trevas" é uma produção da Screen Gems, da Sony, e da Stage 6 Films, de Steve Bersch, e custou menos de 10 milhões de dólares. Logo no primeiro fim de semana, já arrecadou o dobro do custo da produção, passando em 3.051 salas de cinema nos EUA.

O filme conta a história de uma gangue de ladrões que percebem que o homem cego cuja casa eles queriam roubar não é tão inofensivo e impotente quanto eles pensavam. Em vez de fugirem daquela tentativa de roubo, eles se veem presos num jogo mortal.

"O Homem nas Trevas" desbancou "Esquadrão Suicida" no topo das listas de maiores bilheterias. Depois de terminar em primeiro por três fins de semana consecutivos, o filme de super-heróis teve que se contentar com um segundo lugar neste fim de semana com 12,1 milhões de dólares arrecadados em 3.582 salas de cinema. A produção da Warner já abocanhou, ao todo, 282,9 milhões de dólares.