Em 'Além da Vida', Clint Eastwood supera viés religioso

Aos 80 anos, completados em maio de 2010, Clint Eastwood vive uma década de ouro como diretor. Especialmente nestes anos 2000, muito embora outros de seus trabalhos impecáveis e premiados, como Os Imperdoáveis, pertençam aos anos 1990.

Sua excelente forma profissional pode mais uma vez ser comprovada no drama Além da Vida - no qual o cineasta se arrisca num tema muito escorregadio, a vida após a morte.

Contando com um roteiro do talentoso Peter Morgan (roteirista de A Rainha e Frost/Nixon), Clint costura três histórias, em três diferentes locais do mundo.

A inteligência e sensibilidade do espectador são despertadas lentamente para interessar-se por essas pessoas e outras que as cercam. Flui naturalmente a curiosidade de saber como e quando se encontrarão - porque não é preciso ser médium para perceber que isso acontecerá.

Marie LeLay (Cécile de France, de Um Lugar na Plateia) é uma bem-sucedida jornalista francesa, âncora de um respeitado programa de televisão. De férias na Indonésia com o namorado (Thierry Neuvic), ela é surpreendida pelo tsunami - e quase morre.

A maestria do filme, aliás, está igualmente no realismo das sequências do tsunami, realmente impressionantes.

De volta a casa, em Paris, Marie retoma o trabalho, mas se sente diferente. Suas motivações parecem ter perdido o sentido. Ela sente-se particularmente perturbada pelas visões que experimentou no seu estado de quase morte - quando viu vultos vindo em sua direção, numa atmosfera brilhante.

Ela procura conversar sobre o assunto, mas tudo o que encontra é descrédito. E sua vida tão impecável e organizada começa a desmoronar.

Em Londres, os gêmeos Marcus (George McLaren) e Jason (Frankie McLaren) são o esteio um do outro, unidos diante da séria instabilidade da mãe, uma dependente de heroína com dificuldades de abandonar o vício. Jason, especialmente, é o líder da casa. Mas o equilíbrio desaba quando ele é atropelado e Marcus deve encarar uma família adotiva temporária, enquanto a mãe vai se tratar.

Em San Francisco, George Lonegan (Matt Damon, trabalhando pela segunda vez com o diretor, depois de Invictus) tem uma relação íntima e incômoda com a morte. Ele parece dotado do dom de intermediar o diálogo entre os mortos e os vivos, simplesmente segurando as mãos desses últimos.

O sucesso é tanto que ele pensou em viver disso, o que seduz especialmente seu irmão, Billy (Jay Mohr). Mas George acaba desistindo de tudo, encontrando emprego como operário e procurando desesperadamente uma vida normal.

Nesse terreno pantanoso, cheio de armadilhas religiosas, o diretor encontra os meios para impor seu estilo. Mostra-se menos interessado em arrancar certezas sobre a outra vida do que em extrair o máximo da verdade humana de cada um de seus personagens.

Assim, pouco importa se George tem mesmo um dom - embora se deixe muito clara a malandragem explícita de uma série de falsos místicos procurados pelo menino Marcus. Também não é relevante acreditar ou não nas visões de Marie. O importante é que suas relações com esse possível além da vida mudou substancialmente sua forma de pensar e motiva novos e inquietantes sentimentos.

Não há como duvidar da dor de George, solitário ao extremo, da aflição de Marcus para um contato com o irmão morto, nem da angústia de Marie por explorar suas novas percepções. Sua honestidade, assim como a do filme, são inquestionáveis.

Mr. Eastwood, seja lá qual for a sua fé, se tiver uma, não quer converter ninguém, nem fazer um filme doutrinário - como aconteceu com alguns dos supersucessos espíritas brasileiros de 2010.

"Além da Vida" é mais uma de suas obras sobre a extraordinária complexidade da vida e da infinidade de escolhas difíceis que seres humanos têm de fazer para explorar seus caminhos. E ele o faz como um mestre, com elegância e sutileza. (Por Neusa Barbosa, do Cineweb)