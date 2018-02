Ellen Page, protagonista de 'Juno', assume ser homossexual

A atriz Ellen Page, indicada ao Oscar por seu papel em "Juno", se declarou homossexual nessa sexta-feira, 14, durante uma conferência em Las Vegas para adolescentes homossexuais.

"Estou cansada de me esconder e estou cansada de mentir por omissão", disse a atriz de 26 anos em um discurso que provocou uma ensurdecedora acolhida pelo público na conferência "Time to Thrive", patrocinada pela Human Rights Campaign.

"Estou aqui hoje porque eu sou homossexual. E porque ... talvez eu possa fazer uma diferença... para ajudar outros", disse ela. "Sinto uma obrigação pessoal e uma responsabilidade social."

Page, que em 2007 desempenhou uma adolescente grávida em "Juno", também estrelou "A Origem", "Para Roma com Amor" e "X-Men - O Confronto Final".

Em seu discurso, Page disse que sofreu durante anos porque tinha medo de tornar pública sua sexualidade.

"Meu espírito sofria, minha saúde mental sofria e meus relacionamentos sofriam", disse ela. "E estou aqui hoje, com todos vocês, do outro lado de toda essa dor."

A Human Rights Campaign, grupo de defesa de homossexuais, bissexuais e transexuais, postou seu discurso em seu site, parabenizando Page por completar a "viagem profundamente pessoal e árdua " de assumir sua condição.