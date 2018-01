Ellen Page e Julianne Moore estreiam o aguardado 'Freeheld' em Toronto

TORONTO, Canadá - Freeheld, o filme protagonizado por Ellen Page e Julianne Morre sobre a luta de duas mulheres de Nova Jersey (EUA) para que se reconheçam seus direitos como casal, está dando o que falar no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF, em inglês).

Durante a estreia mundial do filme no festival, Page desfilou no último domingo no tapete vermelho com sua namorada, Samantha Thomas. "É algo muito especial", disse a atriz, sobre estar acompanhada nessa noite especial.

Na segunda, 14, Freeheld foi aplaudido na exibição para membros da imprensa e da indústria, algo que não acontece sempre em Toronto. No filme, Moore dá vida a Laurel Hester, uma detetive de polícia em Nova Jersey, que se enamora de uma mulher mais jovem, interpretada por Ellen Page.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O filme narra a luta do casal para que a pensão de Hester - diagnosticada com um câncer terminal - seja transferida para a companheira, algo a que as autoridades se opunham.

Dirigido por Peter Sollet, o filme também tem no elenco os atores Michael Shannon e Steve Carrell.