Ellen Degeneres vai apresentar o próximo Oscar A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas confirmou a atriz e humorista Ellen Degeneres como a apresentadora da 79.ª edição dos Oscar. É a primeira vez que Degeneres, de 48 anos, faz parte da cerimônia. "Ela nasceu para fazer o Oscar", confirmou à imprensa em comunicado a produtora da próxima edição do prêmio mais cobiçado do cinema, Laura Ziskin. A atriz conquistou o grande público nos Estados Unidos com a série de TV que levava seu nome. Mas a fama mundial veio quando deu sua voz a Dory, a personagem prestativa mas de péssima memória no filme de animação "Procurando Nemo". Atualmente, Degeneres apresenta com sucesso seu próprio programa de variedades, "The Ellen Degeneres Show". Ela foi a encarregada de conduzir duas edições recentes dos prêmios Emmy. Degeneres conseguiu animar uma cerimônia dos Emmy poucas semanas depois dos atentados de 11 de setembro de 2001 e do início da guerra no Afeganistão. Sua ausência da última edição dos prêmios da TV, no mês passado, havia levantado suspeitas na imprensa especializada de que a atriz tinha outros planos para o futuro. "Quando Laura Zinski me chamou, a emoção foi imensa. Há duas coisas que sempre quis: apresentar o Oscar e receber um telefonema de Laura. Vocês podem imaginar o que escrevi no meu diário", brincou a atriz no seu comunicado. Degeneres também causou polêmica ao assumir publicamente sua homossexualidade, uma confissão que, como afirmou a atriz, representou uma libertação em seu trabalho. Com a proliferação de entregas de prêmios e a progressiva diminuição de audiência, a Academia há anos busca a melhor maneira de recuperar os espectadores perdidos. Há dois anos apostou no público jovem e na diversidade racial, com a presença de Chris Rock como apresentador. Na 78ª edição, foi a vez do polêmico humorista e apresentador de um falso noticiário Jon Stewart. A escolha de Degeneres pôs fim à incógnita anual sobre quem apresentará o Oscar, antes mesmo de começarem as especulações. A 79ª entrega do prêmio será dia 25 de fevereiro, no teatro Kodak, em Los Angeles.