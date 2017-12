Ellen DeGeneres anuncia festa do Oscar

Nesses dias que antecedem a cerimônia de entrega do Oscar, que está marcada para dia 2 de março, algumas novidades vão sendo divulgadas para aguçar a curiosidade do público. Foi divulgado nessa quinta-feira, um clipe com a apresentadora Ellen DeGeneres. Vestida de smoking, ela aparece em cena dançando The Walker, acompanhada por cerca de 250 dançarinos, e dirigida por Bridesmaids Paul Feig . Ellen disse que queria que ele dirigisse o clipe porque "Paul é inteligente, e eu achava que isso era uma grande ideia e eu quero estar em Bridesmaids 2".

Veja o clipe:

Veja o making of do vídeo: