Elizabeth Taylor recebe alta hospitalar após grave pneumonia

A atriz anglo-americana Elizabeth Taylor, de 76 anos, foi internada no último dia 15 de julho no hospital Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles, devido a uma grave pneumonia, mas já se recuperou do problema e se encontra em casa, afirmou a revista National Enquirer. Segundo a publicação, Liz Taylor está doente há tempos e que nas raras ocasiões em que aparece em público está sempre sentada ou de cadeira de rodas. A atriz já foi internada inúmeras vezes em clínicas para desintoxicação de drogas e álcool, já sofreu de distúrbios alimentares, tentativas de suicídio e problemas na espinha dorsal, comprometida com a lesão de três vértebras após uma queda de cavalo ocorrida em 1944.