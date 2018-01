Elizabeth II convida para um chá a atriz que a interpreta A rainha Elizabeth II pretende convidar a atriz britânica Helen Mirren para um chá no Palácio de Buckingham quando a indicada ao Oscar por sua interpretação no filme A Rainha voltar da cerimônia de entrega do principal prêmio dedicado ao cinema americano. Segundo a edição de hoje do tablóide britânico Daily Mail, a idéia inicial da Casa Real britânica era convidar tanto Mirren como o diretor e o roteirista do filme, Stephen Frears e Peter Morgan, respectivamente, se a produção ganhasse algum dos seis prêmios aos quais concorre. No entanto, Elizabeth II decidiu convidá-los, daqui a cerca de um mês, ganhem ou não na 79.ª edição do Oscar. O tablóide garante que a rainha ainda não assistiu à interpretação que Mirren faz dela no filme, focado no comportamento de Elizabeth II nos dias subseqüentes ao da morte de Lady Di. De acordo com o Daily Mail, só os funcionários da Casa Real, em sua maioria, viram o longa, que, segundo dizem, representa a intimidade do palácio com "assombroso realismo". Depois de ganhar o Globo de Ouro por sua interpretação em A Rainha, Helen Mirren declarou que, "honestamente", achava que o prêmio pertencia a Elizabeth II, uma vez que os espectadores "se apaixonaram" pela soberana, e não por ela. "Eu só tentei fazê-la o mais parecida possível com a realidade".